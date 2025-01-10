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10.01.2025, 15:10

Будьте готовы! Во время снежной бури возможны отключения электричества

 
Ликвидация последствий снежной бури на Сааремаа
Ликвидация последствий снежной бури на Сааремаа
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение на предстоящие выходные: в Эстонии ожидаются сильный снегопад и штормовой ветер до 24 м/с, а также ледяной дождь, что создаст очень сложные погодные условия, которые также могут привести к повсеместным отключениям электроэнергии.

Кризисная комиссия сетевой компании Elektrilevi собралась в пятницу рано утром и в настоящее время предприятие готовится к шторму усиленными бригадами, пишет „Вестник Тарту“ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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В пятницу по всей Эстонии пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, выпадет 15-25 сантиметров снега, штормовой ветер усилится до 24 м/с. Такие опасные погодные условия могут сопровождаться падением деревьев и веток, что, в свою очередь, может привести к обрывам линий электропередачи и массовыми отключениями электроэнергии по всей Эстонии.

„Кризисная комиссия Elektrilevi собралась сегодня рано утром, и мы готовы встретить шторм увеличенными силами для борьбы с перебоями.

Готов действовать и наш кризисный резерв из числа добровольцев. Мы призываем население прислушаться ко всем предупреждениям и с наступлением опасной погоды не рисковать и оставаться дома, запастись питьевой водой и продуктами питания, а также зарядить аккумуляторы“, — рассказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае аварийного отключения электроэнергии.

Актуальную информацию о количестве отключений и их зонах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

Что делать во время шторма и метели

Спасательный департамент напоминает, что метель может иметь тяжелые последствия. Мороз, сильный холодный ветер, обильный снегопадом, – эти факторы могут представлять угрозу для жизни как все вместе, так и каждый в отдельности. Удостоверьтесь, что члены Вашей семьи знают опасности и могут их предупреждать.

Перед метелью

  • Запаситесь питьевой водой, батарейками и дровами.

  • Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством. Зарядите мобильный телефон. Заправьте автомобиль.

Во время метели

  • По возможности оставайтесь в помещении.

  • Одеваясь перед выходом на улицу, необходимо учитывать, что при ветре погода кажется еще холоднее, чем на самом деле. При ветреной погоде следует одеваться теплее.

  • По возможности никуда не выезжайте на автомобиле, особенно по второстепенным дорогам. Если поездка неизбежна, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, снеговую лопату, теплую одежду и теплое питье.

  • Информацию о возникших из-за метели препятствиях на шоссе запрашивайте по телефону дорожной информации 1510.

  • В случае нарушении энергоснабжения оповестите об этом Eesti Energia по телефону 1343. Об оборванных проводах линий электропередач сообщите также по телефону центра тревоги 112.

  • О травмированных людях и непосредственной опасности извещайте по номеру экстренной помощи 112.

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