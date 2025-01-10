Будьте готовы! Во время снежной бури возможны отключения электричества

Кризисная комиссия сетевой компании Elektrilevi собралась в пятницу рано утром и в настоящее время предприятие готовится к шторму усиленными бригадами, пишет „Вестник Тарту“ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В пятницу по всей Эстонии пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, выпадет 15-25 сантиметров снега, штормовой ветер усилится до 24 м/с. Такие опасные погодные условия могут сопровождаться падением деревьев и веток, что, в свою очередь, может привести к обрывам линий электропередачи и массовыми отключениями электроэнергии по всей Эстонии.

„Кризисная комиссия Elektrilevi собралась сегодня рано утром, и мы готовы встретить шторм увеличенными силами для борьбы с перебоями.

Готов действовать и наш кризисный резерв из числа добровольцев. Мы призываем население прислушаться ко всем предупреждениям и с наступлением опасной погоды не рисковать и оставаться дома, запастись питьевой водой и продуктами питания, а также зарядить аккумуляторы“, — рассказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае аварийного отключения электроэнергии.

Актуальную информацию о количестве отключений и их зонах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

Что делать во время шторма и метели

Спасательный департамент напоминает, что метель может иметь тяжелые последствия. Мороз, сильный холодный ветер, обильный снегопадом, – эти факторы могут представлять угрозу для жизни как все вместе, так и каждый в отдельности. Удостоверьтесь, что члены Вашей семьи знают опасности и могут их предупреждать.

Перед метелью