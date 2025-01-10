Будьте готовы! Во время снежной бури возможны отключения электричества
Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение на предстоящие выходные: в Эстонии ожидаются сильный снегопад и штормовой ветер до 24 м/с, а также ледяной дождь, что создаст очень сложные погодные условия, которые также могут привести к повсеместным отключениям электроэнергии.
Кризисная комиссия сетевой компании Elektrilevi собралась в пятницу рано утром и в настоящее время предприятие готовится к шторму усиленными бригадами, пишет „Вестник Тарту“ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
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В пятницу по всей Эстонии пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, выпадет 15-25 сантиметров снега, штормовой ветер усилится до 24 м/с. Такие опасные погодные условия могут сопровождаться падением деревьев и веток, что, в свою очередь, может привести к обрывам линий электропередачи и массовыми отключениями электроэнергии по всей Эстонии.
„Кризисная комиссия Elektrilevi собралась сегодня рано утром, и мы готовы встретить шторм увеличенными силами для борьбы с перебоями.
Готов действовать и наш кризисный резерв из числа добровольцев. Мы призываем население прислушаться ко всем предупреждениям и с наступлением опасной погоды не рисковать и оставаться дома, запастись питьевой водой и продуктами питания, а также зарядить аккумуляторы“, — рассказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае аварийного отключения электроэнергии.
Актуальную информацию о количестве отключений и их зонах можно найти на карте отключений Elektrilevi.
Что делать во время шторма и метели
Спасательный департамент напоминает, что метель может иметь тяжелые последствия. Мороз, сильный холодный ветер, обильный снегопадом, – эти факторы могут представлять угрозу для жизни как все вместе, так и каждый в отдельности. Удостоверьтесь, что члены Вашей семьи знают опасности и могут их предупреждать.
Перед метелью
Запаситесь питьевой водой, батарейками и дровами.
Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством. Зарядите мобильный телефон. Заправьте автомобиль.
Во время метели
По возможности оставайтесь в помещении.
Одеваясь перед выходом на улицу, необходимо учитывать, что при ветре погода кажется еще холоднее, чем на самом деле. При ветреной погоде следует одеваться теплее.
По возможности никуда не выезжайте на автомобиле, особенно по второстепенным дорогам. Если поездка неизбежна, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, снеговую лопату, теплую одежду и теплое питье.
Информацию о возникших из-за метели препятствиях на шоссе запрашивайте по телефону дорожной информации 1510.
В случае нарушении энергоснабжения оповестите об этом Eesti Energia по телефону 1343. Об оборванных проводах линий электропередач сообщите также по телефону центра тревоги 112.
О травмированных людях и непосредственной опасности извещайте по номеру экстренной помощи 112.