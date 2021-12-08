НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зимняя сказка скоро закончится! Зарядят дожди(16)
Снежная и морозная погода продержится в Эстонии еще пару дней. Затем заметно потеплеет, обещают метеорологи.
Четверг, 09.12
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 1-7, на островах западной Эстонии 6-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -21, на островах и в прибрежных районах -3..-9°C.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами будет позёмок. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на островах порывами 15 м/с, к вечеру до 18 м/с. Температура воздуха -11..- 16, на островах и местами на побережье -2 ..- 7 ° C.
Пятница, 10.12
Ночью: На материковой части переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и к утру пойдёт снег и метель. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на побережье до 13, порывами 15, на островах 18 м/с. Температура воздуха -12..-18, на островах -4..-9°С.
Днем: Облачность повсеместно уплотнится. Снегопад распространится на материк, местами с метелью. Во второй половине дня пройдёт и ледяной дождь. Опасность гололёда, на дорогах скользко. Ветер восточный и юго-восточный 6-13, порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха -8..-13, на островах -1..-6-, во второй половине дня повысится на островах около 0°C.
Суббота, 11.12
Ночью: Облачно. Пройдет снег и мокрый снег, также и ледяной дождь. На востоке страны сохраняется метель, во многих местах гололёд и на дорогах скользко. Ветер юго-восточный, восточный 5-12, порывами 15, до полуночи на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на западе и юге Эстонии повысится до 0..+3°C.
Днем: Облачно. Пройдет как мокрый снег, так и дождь . Ветер юго-восточный, восточный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+4, на северо-востоке Эстонии до полудня до -1°C. На дорогах скользко!
Воскресенье, 12.12
Ночью: В основном облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, на северо-востоке Эстонии также и снег. Ветер повернёт с юго-восточного к южному и юго-западному 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь, вечером на юго-востоке Эстонии также и снег. Ветер южный и юго-западный 4-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°C, вечером понизится повсеместно ниже 0°С.
В понедельник циклон с юга принесет более обильные осадки: снег, снег с дождем, в дневное время на побережье не исключен и дождь. Погоду во вторник будет определять слабая область повышенного давления - ожидается спокойная погода, без существенных осадков и холодов. В среду возможно усиление ветра, более обильные осадки и некоторое потепление.
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