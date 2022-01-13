13.01.2022, 18:01
ФОТО | Будьте осторожны: смотрите, что нас ждет на протяжении ближайшей недели!(1)
ФОТО: Andres Putting
В четверг в Эстонии резко потеплело — столбик термометра поднялся днем значительно выше нуля. Такая погода, когда температура воздуха будет уходить попеременно то в небольшой минус, то в плюс, продержится целую неделю, а может и дольше.
В таких погодных условиях передвигаться как пешком, так и на автомобиле нужно очень осторожно и внимательно: гололед на дорогах и нависающие сосульки представляют большую опасность.
Вот какими увидел наш фотограф некоторые улицы Таллинна.