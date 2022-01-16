ВИДЕО | Осторожно! На дорогах очень скользко

Немного лучше ситуация на островах и западе страны. Из-за осадков и температурных колебаний опасность обледенения на дорогах наблюдается везде.

Департамент напоминает, что скорость движения всегда следует выбирать исходя из ситуации и следовать максимально разрешенной скорости необязательно.

Для пешеходов ситуация также продолжает быть опасной. Опрошенные в пятницу Delfi жители столицы сказали, что не чувствуют себя на улицах в безопасности и уже сами неоднократно падали. Смотрите видео!

По прогнозам синоптиков, сегодня в Эстонии поднимется сильный ветер, который в понедельник перерастет в настоящий шторм: порывы ветра достигнут 30 м/c. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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